Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/05/2019 | 11:35



Policiais da Força Tática do 10° Batalhão da PM (Polícia Militar) de Santo André prenderam, na noite desta quarta-feira (29), Davi Santos de Souza e Bruna Novochatsky, ambos envolvidos em mais de 60 roubos na região. O casal abordava as vítimas com um veículo modelo Marea/ Fiat, de cor preta.

Durante a abordagem, policiais encontraram com os criminosos uma pistola. Além disso, Bruna estava foragida da Justiça desde o indulto do dia das mães desse ano.

Segundo a polícia, o casal estava praticando assaltos pela região de Santo André, São Bernardo, São Caetano e imediações da Zona Leste há alguns dias, chegando a efetuar média de 10 roubos em um único dia.