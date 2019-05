30/05/2019 | 10:19



O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do contra-almirante da Marinha Antonio Barra Torres para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A mensagem com a indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU).