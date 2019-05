Las Vegas recebe celebrações e eventos LGBTQ+

Redação



30/05/2019 | 10:18

De tradições anuais a entretenimento de classe mundial, os eventos LGBTQ+ em Las Vegas estimulam os viajantes a romperem suas zonas de conforto e abraçarem suas personalidades. Com uma ampla variedade de entretenimento, restaurantes e vida noturna, o destino é uma boa oportunidade para todos os tipos de viajantes.

Eventos LGBTQ+ em Las Vegas

Las Vegas PRIDE

A Las Vegas PRIDE retorna em 11 de outubro, com um fim de semana de eventos e entretenimento que celebram a diversidade e o orgulho dentro da comunidade LGBTQ+ da cidade. As atrações incluem a Night PRIDE Parade, na Downtown Las Vegas, e o PRIDE Festival.

Golden Rainbow

A Golden Rainbow fará parceria com restaurantes locais para o quarto jantar anual “Dining Out For Life”, em 23 de julho. Realizada em todo o país anualmente, a campanha arrecada fundos para organizações locais que combatem a AIDS.

Universal Love

O MGM Resorts International lançou o Universal Love, que é uma coleção de canções de casamento recriadas para a comunidade LGBTQ+. Com músicas de Bob Dylan, St. Vincent e outros artistas, o álbum celebra o poder duradouro e irresistível do amor e da música para unir a humanidade. As faixas estão disponíveis em plataformas de streaming.

33° Annual Ribbon of Life

O Ribbon of Life é um show de talentos original em Las Vegas, que apresenta números de produção personalizados dos melhores cantores, dançarinos e artistas da Las Vegas Strip. Sua 33ª edição retorna ao Tropicana Las Vegas em 23 de junho. A produção deste ano homenageia o 50º aniversário do Woodstock, com números inspirados no icônico festival de música.

Bigger Vegas

O Bigger Vegas acontece no Tuscany Suites and Casino, de 2 a 8 de julho, em uma semana repleta de atividades emocionantes, excursões exclusivas, seminários informativos e festas pensadas e direcionadas ao público LGBTQ+. Ele é o maior evento que celebra uma vibrante subcultura da comunidade gay, e espera mais de 1.500 convidados este ano.

Nevada Gay Rodeo Association

A Nevada Gay Rodeo Association chega em Las Vegas para o Big Horn Rodeo, de 20 a 22 de setembro. Os espectadores poderão aproveitar inúmeros eventos durante a celebração anual de três dias, realizada no Horseman’s Park.

Temptation Sundays

O Luxor Hotel and Casino continua a fazer do domingo o dia mais quente da semana com a Temptation Sundays. A festa gay mais antiga e tradicional de Las Vegas retorna para sua décima temporada, com atrações semanais até 29 de setembro. O evento conta com DJs tocando as trilhas sonoras mais badaladas do verão, bebidas especiais e diversão ininterrupta.

Señor Frog’s Drag Brunch

As drag queens do RuPaul’s Drag Race, Shangela, Coco Montrese e Yara Sofia, arrasam no palco, enquanto os convidados degustam de um delicioso buffet e open bar no Señor Frog’s Drag Brunch.

Hamburger Mary’s

Os turistas podem desfrutar da comida de pub na lanchonete kitsch, que também dispõe de bar e varanda ao ar livre. A lanchonete de hambúrgueres LGBTQ+ funciona como uma boate, incluindo shows de drags, bingo de caridade e eventos de teatro de cabaré.

Piranha Nightclub

Oferecendo festas marcantes sete noites por semana, o Piranha Nightclub é o local ideal para convidados LGBTQ+.De DJs internacionais a drag queens mundialmente famosas, o entretenimento atrai uma multidão animada e diversificada. Dependendo da ocasião, é possível desfrutar de um coquetel em um dos muitos bares ou dançar a noite toda nas pistas.

