Obituário - 29 de maio de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/05/2019 | 09:41



DIÁRIO DO GRANDE ABC

Quarta-feira, 29 de maio de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



Santo André, domingo, dia 26 de maio

Severino Lopes da Silva, 66. Natural de Cachoeirinha (PE). Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.



Santo André, segunda-feira, dia 27 de maio

Egidio Alves Cardoso, 95. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Toshiko Hiju, 91. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilda Luiz Dionizio, 91. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aniello Ottati, 90. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Lunardi, 90. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Nicotra Martins, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.



Nair Bueno da Silva, 85. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Lourival Lopes da Silva, 80. Natural de Niterói (RJ). Residia no Jardim Santo Expedito, em Guarulhos (SP). Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Guarulhos (SP).

Nilsa Martins Marcellino, 63. Natural de Espinosa (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Xavier, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Claudio, em Santo André. Mecânico de ferramentaria. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Wladimir Oliveira Sampaio, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kátia Regina Fodor, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 27. Crematório Vila Alpina.



Santo André, terça-feira, dia 28 de maio

Américo Fonseca, 93. Natural de Portugal. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vilma Lúcia Machado, 71. Natural de Queluz (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, sexta-feira, dia 24 de maio

Ida Carolina Seiler Mariano, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 24. Crematório Memorial de Santos (SP).

Joselina Isabel dos Santos, 76. Natural de Salvador (BA). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Militão Alves, 75. Natural de José Bonifácio (SP). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 24. Vale da Paz, em Diadema.



São Bernardo, sábado, dia 25 de maio

Maria Alahyde Benevides, 91. Natural de Patu (RN). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Nelson Alves da Silva, 73. Natural de Ibaté (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Edvaldo Costa Gomes, 70. Natural de Araçuaí (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Lourenço da Silva, 68. Natural de Iati (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Deise Correa Francisco, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Orlandina, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, domingo, dia 26 de maio

Pedro Silvestre, 88. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Dia 26, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Aparecida Fonte Laurindo, 86. Natural de Jaborandi (SP). Residia em Pirituba (SP). Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Gethsemani, em São Paulo (SP).

Jonas da Silva Martins, 80. Natural de Rio Brilhante (MS). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Tekuko Ojima, 79. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

Marcio Miotto, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria Izabel da Silva, 69. Natural de Catende (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 27 de maio

Fidelcina Alves de Almeida, 92. Natural de Xique-Xique (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 27. Crematório Memorial de Santos (SP).

Encarnacion Hiudece Palomino, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Massaru Issy, 83. Natural de Pedregulho (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

Egidio Gaspar de Souza, 75. Natural de Souto Soares (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Vera Lúcia de Araujo, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Carlos Eduardo Pedroso, 61. Natural de São Paulo(SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano

Silvio Lucas Bachini, 81. Natural de Pelotas (RS). Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Regina Tobias Ollo, 79. Natural de Uberaba (MG). Residia em São Caetano. Dia 26, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



Diadema

José Alves dos Santos, 91. Natural de Inhambupe (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Nair Vichiato Madalena, 85. Natural de Lins (SP). Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Iracema Nogueira Fernandes, 69. Natural de Ipaussu (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Vale da Paz.

Vanda Alves da Silva, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo (SP). Dia 27, em Diadema. Crematório Vila Alpina.

José dos Santos Oliveira, 62. Natural de Patu (RN). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

José Honório da Silva, 53. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Valdir Fernando Masciano, 51. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Clodoaldo José Souza, 49. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria. Dia 28. Cemitério Municipal.



Mauá, segunda-feira, dia 27 de maio

Olívia Rodrigues Sobral, 86. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Francisca Ferreira de Lima, 79. Natural de Cachoeira dos Índios (PB). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia

Margarida Rubin de Lima, 77. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Maria José da Silva, 76. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Gonzaga Neto, 75. Natural de Urauna (PB). Residia no Jardim Santa Terezinha, em São Paulo (SP). Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Marilda Jorge Vital, 36. Natural de Santo André. Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Maria Cícera da Silva, 82. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 27, em Santo André. Cemitério São José.