Mesmo após garantir vaga continental, Inter de Milão anuncia demissão de técnico

30/05/2019 | 09:34



Apesar de ter conquistado no último domingo uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, garantida com o quarto lugar do Campeonato Italiano alcançado na rodada final da competição, a Inter de Milão anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Luciano Spalletti.

O treinador estava à frente do time desde 2017, quando foi contratado junto à Roma, e pela segunda temporada consecutiva conduziu a equipe ao principal interclubes da Europa. Porém, acabou sendo dispensado após não conseguir conquistar nenhum troféu neste ciclo 2018/2019 do futebol do Velho Continente e também no de 2017/2018.

Por meio de um curto comunicado divulgado em seu site oficial, a Inter se limitou a informar nesta quinta que Spalletti "não é mais treinador" do time e para dizer que o clube "agradece pelo seu trabalho e pelos resultados alcançados em conjunto".

Assim como nesta última temporada, a Inter terminou a edição anterior do Campeonato Italiano na quarta posição, mas não teve sucesso em torneios europeus e ficou longe ameaçar o domínio imposto pela Juventus na Itália, na qual o clube de Turim conquistou pelo oitavo ano consecutivo o título nacional.

No último domingo, a equipe de Milão garantiu a quarta posição da competição nacional ao vencer o Empoli por 2 a 1, em casa. Assim, fechou a sua campanha com 69 pontos, um à frente do rival Milan, que no mesmo dia superou o SPAL por 3 a 2, mas precisou se conformar com a vaga na Liga Europa ao terminar a competição nacional em quinto lugar.

O resultado não era o esperado pela direção do clube, que na última terça-feira anunciou as demissões do técnico Gennaro Gattuso e do ex-lateral brasileiro Leonardo, que vinha exercendo o cargo de diretor esportivo.

Após a confirmação da saída de Spalletti, veículos da imprensa italiana também noticiaram que Antonio Conte, ex-técnico da seleção italiana, da Juventus e do Chelsea, pode estar presentes a ser anunciado como novo treinador da Inter. Ele já teria acertado um contrato de três anos com o clube de Milão, nos quais receberia 10 milhões de euros (cerca de R$ 44,5 milhões) por temporada, além de bonificações de acordo com os resultados que o time conquistar neste período.

Com sua vaga na Liga dos Campeões garantida apenas na rodada final do Italiano, a Inter foi eliminada já na fase de grupos da atual edição do torneio continental e depois caiu diante do Eintracht Frankfurt nas oitavas de final da Liga Europa.

Controlada por um grupo chinês que adquiriu a maior parte das suas ações em 2016, o clube de Milão não ganha um título desde quando faturou a Copa da Itália em 2011. No ano anterior, então sob o comando de José Mourinho, a equipe conquistou a Liga dos Campeões, a Série A do Italiano e também a Copa da Itália.