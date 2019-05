Startup lança plataforma que permite a contração online de consórcios

Da Redação, com assessoria



30/05/2019 | 09:18

Lançada em maio de 2019, a CarroParaTodos é uma ConsorcioTech fundada por Mauricio Simões e Kaio Mano. A plataforma de contratação online de consórcios trouxe para o mercado uma ferramenta que permite o consorciado se planejar e definir quando será contemplado com a carta de crédito.

Contratação online de consórcios

O investimento inicial no projeto foi de R$ 1 milhão, financiado pelos sócios fundadores. A expectativa é captar novos investimentos em 2019. Com sede no Rio de Janeiro e atuação nacional, a startup conta com uma equipe de dez pessoas e tem parceria com a Disal Consórcio, administradora com 30 anos de atuação no mercado, aproximadamente 200 mil clientes ativos e 300 mil carros entregues.

Com um histórico de empreendedorismo na web desde o ano 2000, Mauricio foi fundador do iCarros, vendido ao Itaú em 2007, e foi sócio fundador da i-Cherry, agência digital vendida em 2010 para a JW Thompson. Além da startup, Mauricio é um dos sócios do Grupo AB Abolição, tradicional rede de concessionárias do Rio de Janeiro, que tem 20 concessionárias de oito marcas diferentes: Volkswagen, Honda, Nissan, GM, Mercedes-Benz, Volvo, Harley-Davidson e MAN.

Segundo Maurício, um dos principais objetivos da CarroParaTodos, além da comodidade e segurança nas transações, é combater as desinformações do setor. “O consórcio é um maravilhoso sistema genuinamente brasileiro para compra de bens e serviços de valores elevados e isso precisa ser mais bem conhecido, melhor explicado e ter maior transparência”, afirma.

Entre os projetos futuros da ConsorcioTech estão o desenvolvimento de uma plataforma para consórcio de imóveis, bens de capital e serviços.

Funcionamento da plataforma

O site apresenta diversos modelos de veículos, seus valores e parcelas. O consumidor consegue escolher o plano e a parcela, com o sistema buscando os melhores grupos para o consorciado dentre os que estão em andamento. Ao todo, a ferramenta tem 239 planos de consórcio, com prazos de 31 a 80 meses.

Antes de contratar, é possível saber as chances de ser contemplado simulando os valores de lance com a data planejada. A ConsorcioTech ajuda a planejar o lance vencedor por meio de simulações estatísticas. Assim, o comprador pode se programar, pois decide quando quer ser contemplado.

Para adquirir um plano, basta preencher a proposta de participação em grupo de consórcio e pagar a primeira parcela. Não há restrição para entrar. A análise de crédito é feita após a contemplação, quando é feita a compra do bem.

Consórcio no Brasil

O consórcio é uma das modalidades mais utilizadas para adquirir veículos no Brasil. A cada ano, essa demanda vem aumentando. Segundo dados da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), o negócio movimentou R$ 27,6 bilhões só no primeiro trimestre deste ano. Em 2018, o sistema de consórcio concedeu um total de R$ 40,43 bilhões em créditos. Isso mostra a relevância do consórcio para a economia do País. Esse montante ficou disponível aos consorciados para a compra de bens e serviços, movimentando importantes setores econômicos do país.