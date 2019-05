Metrô e segurança

Do Diário do Grande ABC



O discurso de rigor financeiro da gestão do governador João Doria (PSDB) não é, como se pode imaginar em princípio, impeditivo para que se execute o já licitado projeto da Linha 18-Bronze do Metrô, que vai ligar o Grande ABC à Capital. Embora, ao menos em números absolutos, mais caro que a opção estudada pelo Palácio dos Bandeirantes, o BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus), o monotrilho traria inúmeros benefícios que aliviariam o caixa do Executivo paulista. A começar pela segurança pública, conforme comprova reportagem publicada hoje pelo Diário.

Contrato assinado pelo governo de São Paulo com o Consórcio Vem ABC, que venceu a licitação para a construção da Linha 18, prevê o investimento de R$ 13 milhões em monitoramento eletrônico ao longo do traçado e nas 13 estações capaz de reduzir índices de assaltos, furtos e vandalismo. Distribuídos em pontos estratégicos, os equipamentos inibirão a atuação de bandidos ou, em caso de ocorrências, dificultarão a fuga de suspeitos, já que permitirão comandos, supervisão e visualização de imagens pelo SCC (Sistema de Controle Centralizado) e SCL (Sistema de Controle Local).

Por outro lado, os projetos de BRT já existentes no Brasil têm colecionado experiências negativas em relação à segurança pública. Rápida pesquisa nos arquivos de veículos de comunicação que cobrem a capital fluminense dá ideia do tamanho do problema. Algumas estações do modal no Rio de Janeiro, que atualmente estão abandonadas, se transformaram em pontos de usuários de drogas e de encontro de moradores de rua, causando transtornos à vizinhança.

É por isso que, gestor com grande experiência, acumulada em anos de trabalho na iniciativa privada, Doria tem ainda mais elementos para se decidir favoravelmente ao Metrô no próximo dia 30 de junho, data que agendou para divulgar o futuro da Linha 18. O governador do Estado, com a inteligência que detém, sabe que, precisando tanto economizar quanto expandir o transporte coletivo, pode matar dois coelhos com apenas uma cajadada.