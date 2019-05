Governo 'somos todos nós', incluindo o Legislativo, diz Lorenzoni em entrevista

30/05/2019 | 08:41



Em entrevista concedida na manhã desta quinta-feira, 30, à rádio CBN, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o pacto firmado pelos Três Poderes é muito importante para tirar o Brasil do abismo e gerar empregos. "O governo somos todos nós, incluindo o Legislativo", destacou.

Sobre o pacto, ele disse que o governo preparou um documento básico para os chefes dos outros Poderes, a fim de que seja construído um texto final. "Queremos assinar (o pacto) no dia 10 de junho, unidos para fazer o Brasil crescer."

Questionado sobre os problemas na articulação política, sobretudo os que envolvem a própria base do governo no Congresso, o PSL, o ministro minimizou a questão, dizendo que muitos parlamentares estão ainda no início de suas legislaturas e a paciência e resiliência são as palavras de ordem para superar os obstáculos.

A respeito do Coaf, Onyx diz que o conselho continua com firme atuação no governo Bolsonaro e isso é o que importa. E lembrou que em várias partes do mundo, o órgão está vinculado a área econômica. Para o ministro, o retorno do Coaf da pasta da Justiça para a Economia não vai alterar o trabalho de prevenção ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.