Categoria aprova reajuste de 6% oferecido pelo Paço de Mauá

Raphael Rocha



29/05/2019 | 22:14



Em assembleia realizada na noite de ontem, o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) de Mauá aceitou a proposta de 6% de reajuste salarial oferecido pelo governo da prefeita Alaíde Damo (MDB).



Na primeira rodada, a gestão ofertou 4% de majoração nos vencimentos. O sindicato pleiteou 7%. Nesta semana, em nova reunião, o governo apresentou 6%, sendo 4% retroativos a 1º de maio – embora a data-base da categoria seja abril – e os outros 2% em novembro. A proposta envolveu também acréscimo no valor do auxílio-alimentação, de R$ 390 para R$ 410 por mês.



Com o aceite do funcionalismo, o governo encaminhará projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para aplicação do índice. O percentual, aliás, será utilizado no reajuste dos vencimentos dos servidores da casa e de autarquias.



O presidente do Sindserv, Jesomar Alves Lobo, admitiu que a instabilidade política – com troca de prefeitos desde o ano passado – e o fato de a categoria estar há dois anos sem recomposição salarial pesaram na decisão. “A assembleia foi amplamente democrática, com uma boa participação da categoria, que decidiu pela aprovação da contraproposta, acredito que por nós, servidores, estarmos sem reajuste há dois anos e o clima político na cidade é de incerteza”, opinou. “Não sabemos se vai ou não haver uma nova mudança no comando da Prefeitura”, adicionou. Cerca de 5.500 servidores serão contemplados.