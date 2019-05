Festa é aguardada com expectativa pela cidade e promete ser uma das maiores dos últimos dez anos

Anderson Fattori

30/05/2019



Maior São João do mundo. É assim que Campina Grande, na Paraíba, auto-intitula a festa que começa no dia 7 de junho e dura exatamente um mês, até 7 de julho. Também não é para menos. A cidade vive da expectativa de proporcionar, a cada ano, evento mais grandioso e atrair turistas de vários continentes.

Além dos tradicionais shows, que começam com Ivete Sangalo, na abertura, dia 7, e terminam com Elba Ramalho, a programação prevê atividades típicas como pau de sebo, passeio ciclístico, cavalgada e até a trilha dos namorados. O tradicional Quadrilhão Junino, que envolve dezenas de pessoas, acontece no dia 11.

Quem quiser curtir a festa, que promete ser a melhor dos últimos dez anos, deve se apressar. Segundo o SindCampina (Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e similares de Campina Grande), cerca de 60% dos leitos da rede hoteleira da cidade já estão reservados. Um casal, saindo de São Paulo, gastará cerca de R$ 2.500, por cinco dias, inclusos voo e hospedagem. Mas pela internet restam poucas opções.

Quem não puder ir tão longe e, ainda assim, quer participar da festa, algumas cidades do Interior de São Paulo também vão promover São João. Um dos destaques é Socorro, a 148 quilômetros do Grande ABC (cerca de duas horas e meia de carro), que vai receber turistas do dia 22 a 24 de junho para a tradicional Festa de São João Batista, que terá shows musicais e comidas típicas, como os famosos assados.

Em seu segundo ano, o Arraiá na Praça, festa junina socorrense, começa dia 27 de junho, prolongando até 6 de julho. Desta vez, acontecerá junto com o Festival Cultural de Inverno. Na ocasião, a Praça da Matriz estará repleta de barracas com comes e bebes típicos, e os visitantes ainda poderão participar de brincadeiras como pau de sebo e da tradicional quadrilha caipira.

Quem preferir mais privacidade, opção é o Quality Resort Itupeva, que vai proporcionar festa de São João no feriado de Corpus Christi, dia 20 de junho. O empreendimento, que fica 92 quilômetros de distância da região (em torno de uma hora e meia de carro), preparou pacote que começa no dia 19 e vai até 23, e terá na programação arraiá com barracas de comidas típicas, touro mecânico, apresentação de quadrilha infantil, caça ao espantalho, show de talentos, festa do brega, sertanejo na piscina, piquenique de crianças, zumba, atividades esportivas, oficinas para adultos e crianças, entre outros. A programação é separada por faixa etária e vale para crianças que têm a partir de 3 anos.

As diárias valem para casal e saem a partir de R$ 750, no sistema de pensão completa. Crianças de até 12 anos têm cortesia na hospedagem, mas é necessário conferir as regras antes de reservar.

EMENDA - O feriado de Corpus Christi será o último Nacional com emenda, o que permite enforcar a sexta-feira e garante quatro dias de descanso. Depois, apenas no 9 de julho, terça-feira, existe essa possibilidade, mas trata-se de pausa estadual, ou seja, nem todo mundo consegue escapar.

Outra data boa para programar a viagem é em 15 de Novembro, dia da Proclamação da República, que cai em uma sexta-feira e, na pior das hipóteses, garante três dias.