Acampamentos ressurgem como alternativa aos jovens

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/05/2019 | 07:30



Refúgio em meio à natureza com atividades ao ar livre e longe dos aparelhos eletrônicos. Essa são algumas das principais características dos acampamentos, que parecem voltar com força total nessas férias de julho. Existem pelo menos duas excelentes opções perto do Grande ABC e com propostas antagônicas. O Paiol Grande é tradicionalíssimo, funciona desde 1946 e está instalado em área de 25 hectares, na cidade de São Bento do Sapucaí, nas proximidades de Campos do Jordão (a 225 quilômetros da região, cerca de três horas de carro). Já o Sandro Dias Camp foi criado pelo skatista andreense seis vezes campeão do mundo, conhecido como Mineirinho, que abre as portas do seu sítio, em Vargem, na região de Bragança Paulista, a 114 quilômetros do Grande ABC (em torno de duas horas), para a garotada praticar skate e outros esportes radicais.

O acampamento Paiol Grande atende crianças e jovens de 8 a 17 anos e a programação é feita por equipe com profissionais multidisciplinares para garantir a segurança e o aprendizado por meio de jogos e desafios. Grande parte das atividades acontece ao ar livre, já que o Paiol está em área de proteção ambiental, na Serra da Mantiqueira. A infraestrutura garante abrigo e continuidade da diversão mesmo em caso de tempo chuvoso.

Esse acampamento é o mais antigo educativo de férias em atividade no Brasil e não tem fins lucrativos. Todo o valor arrecadado custeia a manutenção do local e, o restante, financia temporadas beneficentes para entidades como a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) ou o Instituto Beabá, que tem como missão desmistificar a cura do câncer e o tratamento para crianças e adolescentes e acompanhantes. “O retorno de muitos participantes e essa confiança das famílias nos dão muita alegria e, também, traz responsabilidade”, comenta o gerente geral, Ricardo Moraes.

No Paiol Grande, os jovens são acompanhados por monitores em todas as atividades. As acomodações são em chalés com banheiro, divididos por faixa etária e gênero, sempre com pelo menos dois monitores, que além de cuidar do grupo, incentivam a arrumação do espaço e de seus objetos pessoais. São oferecidas cinco refeições diárias e existe ainda estrutura própria de atendimento médico.

Já o Sandro Dias Camp é ideal para quem curte esportes radicais. O espaço foi criado, inicialmente, para o esportista treinar, e há dez anos ganhou infraestrutura para abrigar até 100 pessoas em 14 chalés.

Além do half-pipe (tradicional em forma de U), existe pista com obstáculos de street e mini rampa. O local ainda conta com estrutura com o maior bowl (em forma de bacia) da América Latina, além de pista de ciclismo BMX e mountain bike. Outra atração é o boia cross. O acampamento conta com recreação na piscina, pratica de slackline, tobolama (descida em escorregador natural de lama), passeio na represa, além de salão de jogos, sala de instrumentos musicais e cama elástica.

Um dos diferenciais é a presença de Sandro Dias, que acompanha boa parte das atividades do acampamento e está sempre disposto a foto ou autógrafo. “Aqui não é só skate. Toda estrutura foi montada pensando no bem-estar daqueles que participam. Esperamos que a molecada curta muito, pois aqui a diversão é garantida”, garantiu Mineirinho.



Serviço

COMO IR

O Paiol Grande oferece transporte gratuito de ônibus fretado a partir do bairro do Canindé, em São Paulo. Já o Sandro Dias Camp fica a duas horas de carro, entre as cidades de Bragança Paulista, no Interior, e Extrema, em Minas Gerais.

QUANDO



Paiol Grande terá três temporadas em 2019. A primeira de 1º a 7 de julho (sete dias); a segunda de 9 a 16 de julho (oito dias); e a terceira de 18 a 27 de julho (dez dias). O Sandro Dias Camp vai abrir suas portas de 7 a 12 de julho.

ACOMODAÇÕES



Os dois acampamentos oferecem estadias em chalés. O Paiol Grande tem 12 unidades com capacidade para 20 pessoas, totalizando 240 leitos. Cada quarto possui banheiro com chuveiros elétricos e a gás, beliches, armários individuais, maleiro e sapateiro, além de dois monitores adultos. Sandro Dias Camp tem capacidade para até 100 pessoas, em 14 chalés equipados com bicamas e banheiros, além de refeitório.

CUSTO

A estadia individual de sete dias no Paiol Grande, com pensão completa, custa R$ 3.270, em até 10x sem juros, mas há descontos para inscrições antecipadas, grupos e irmãos. No Sandro Dias Camp, período de seis dias custa R$ 1.657, também com refeições inclusas.