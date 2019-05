Cunha vai ser transferido para presídio no Rio

29/05/2019 | 20:38



O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB) será transferido para do Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, para um presídio no Rio de Janeiro. O emedebista cumpre pena de 14 anos e 6 meses imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no âmbito da Operação Lava Jato. Ele está preso desde outubro de 2016.

A transferência foi autorizada pela Justiça Estadual do Paraná. O pedido foi feito pelo advogado Rafael Guedes. A defesa sustenta que Cunha tem o direito de ficar mais próximo da família. A tese foi acolhida pela Justiça.

Eduardo Cunha foi sentenciado, em novembro de 2017, pelo TRF-4, por suposta propina de US$ 1,5 milhão envolvendo a compra de um campo petrolífero em Benin, na África, pela Petrobras, em 2011. As acusações envolveram crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.