Dirigente banca permanência de Matheus Vargas na Ponte Preta

29/05/2019 | 20:14



A Ponte Preta não vai ficar sem Matheus Vargas na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar da indefinição entre Audax e os representantes do jogador sobre o tempo de contrato, o empréstimo do meia ao time alvinegro será prorrogado.

Matheus Vargas tem contrato com o Audax até julho de 2020 e aceitaria ter seu vínculo prorrogado até dezembro de 2021. O clube detentor dos seus direitos econômicos, porém, quer a renovação por mais três temporadas.

"Nós vamos liberar o Matheus para renovar com a Ponte e depois voltamos a conversar com os empresários. Não queremos atrapalhar a Ponte e nem a carreira do jogador, que não quer voltar", disse o diretor de futebol do Audax, Eliseu de Oliveira.

Diante de toda essa indefinição, Matheus Vargas ainda não teve seu vínculo prorrogado com a Ponte e, como o empréstimo se encerra nesta quinta-feira, é desfalque certo para o jogo de sábado, contra o Cuiabá, às 19 horas, na Arena Pantanal.

Titular absoluto desde a reta final da Série B do ano passado, Matheus Vargas tem 26 jogos pela Ponte Preta e três gols marcados.

EMPRÉSTIMO - Nesta quarta-feira, a diretoria anunciou o empréstimo do atacante John Kleber para o Corinthians até janeiro do ano que vem, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos. Para isso, a Ponte prorrogou o vínculo do prata da casa até dezembro de 2021.

Considerado uma das principais revelações recentes da Ponte, John Kleber tem 19 anos e vai terminar no Corinthians a recuperação após realizar a segunda cirurgia no joelho direito.