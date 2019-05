Hazard evita confirmar sua saída do Chelsea, mas avisa: 'Creio que foi um adeus'

29/05/2019 | 19:30



Logo depois de ser o grande nome da vitória por 4 a 1 sobre o Arsenal, nesta quarta-feira, em Baku, no Azerbaijão, onde marcou dois gols e deu uma assistência para garantir ao Chelsea a conquista do seu segundo título da Liga Europa, o meia Eden Hazard evitou confirmar a sua saída do clube inglês, mas deixou claro que está muito próximo de se despedir da equipe londrina.

"Eu creio que foi um adeus, mas no futebol você nunca sabe. Meu sonho era jogar na Premier League (a primeira divisão do Campeonato Inglês), e fiz isso por sete anos com um dos maiores clubes do mundo, então agora talvez este seja o momento para um novo desafio", afirmou o craque belga.

Veículos da imprensa europeia noticiaram nos últimos dias que o jogador está prestes a ser confirmado como novo reforço do Real Madrid, o que deverá acontecer até a próxima semana. O presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, inclusive, admitiu na última segunda-feira que espera anunciar a chegada do belga para esta próxima temporada europeia, atendendo a um pedido do técnico Zinedine Zidane, fã do futebol do atleta.

E o próprio Hazard deixou transparecer nesta quarta-feira que espera apenas pelo acerto financeiro entre Real e Chelsea para anunciar o seu adeus ao time inglês. "Eu tomei minha decisão duas semanas atrás e agora isso (o seu futuro) depende do clube, de ambos os clubes. Estou apenas esperando como os torcedores esperam, então vocês (jornalistas) verão, vocês saberão em poucos dias", disse.

Hazard também enfatizou que seu "objetivo hoje era ganhar o troféu da Liga Europa, que era a única coisa em que estava pensando" até a decisão. E ele esperava concretizar a conquista para agora poder se concentrar unicamente na continuidade de sua carreira.

O jogador de 28 anos foi contratado pelo Chelsea junto ao Lille, da França, em 2012, e chegou ao clube logo depois de o time conquistar a Liga dos Campeões daquele ano. De lá para cá, o craque ajudou a equipe a faturar o seu primeiro troféu da Liga Europa, em 2013, e também ganhou dois títulos do Campeonato Inglês, em 2015 e 2017, além de uma taça da Copa da Inglaterra, em 2018, e outra da Copa da Liga Inglesa, há quatro anos.

Em meio a este período, Hazard viveu o seu auge pela seleção da Bélgica na Copa do Mundo da Rússia, na qual teve papel de destaque na campanha que terminou com a conquista do terceiro lugar, melhor resultado da história do país em um Mundial. Nesta trajetória no torneio em solo russo, ele ajudou a equipe nacional a eliminar o Brasil nas quartas de final com uma vitória por 2 a 1.