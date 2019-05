Trabalhadores do transporte fretado aceitam proposta de reajuste salarial

Yara Ferraz



29/05/2019 | 19:15



Em assembleia realizada nesta manhã, na sede do Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do ABC), em Santo André, os funcionários das empresas prestadoras de transporte fretado do Grande ABC aceitaram a proposta de reajuste salarial. São cerca de 4.000 trabalhadores na região que vão receber aumento de 5,07% na remuneração, além de 2,92% no vale alimentação e 10% na PLR (Participação de Lucros e Resultados).

Com isso, o salário dos motoristas convencionais passa a ser R$ 2.621,06 e o de motoristas para veículos com até 28 lugares de R$ 1.861,04. A PLR passar a ter valor de R$ 796,22 para os convencionais e de R$ 529,25 para os que operam veículos leves. O vale alimentação passa para R$ 635.

De acordo com o vice-presidente do sindicato, Leandro Mendes da Silva, apesar do reajuste ser abaixo do que era pleiteado pela entidade (7% nos salários e 10% para ambos os benefícios), pelo menos foi considerado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) dos últimos 12 meses. "Não conseguimos aumento real, mas pelo menos o trabalhador não vai perder porque foi considerado a inflação. Já, a PLR teve um aumento acima da inflação. Em relação ao vale alimentação ficou equiparado ao piso da categoria de transporte urbano, que estava maior do que o nosso", destacou.

Como os profissionais aceitaram a proposta fica descartada a possibilidade de greve que era cogitada anteriormente.