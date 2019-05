Alaíde nomeia mulher de autor do impeachment de Atila

Júnior Carvalho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/05/2019 | 18:40



A prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), deu cargo no primeiro escalão à mulher do autor do impeachment de Atila Jacomussi (PSB). Trata-se de Jenifer Freire de Souza, que é casada com Davidson Rodrigues de Souza (PSL). Ele foi o responsável por assinar a denúncia que culminou com a cassação do socialista e que, consequentemente, garantiu que Alaíde assumisse definitivamente a cadeira de prefeita.

Jenifer foi alçada ao cargo de secretária adjunta de Segurança Alimentar. Na noite desta quarta-feira, porém, o governo Alaíde anunciou a exoneração dela horas depois de ser questionado pelo Diário sobre o caso. Procurado, Davidson não atendeu aos contatos da equipe de reportagem do Diário.

Por meio de nota, a gestão Alaíde negou favorecimento político."Em resposta aos questionamentos sobre a nomeação de Jenifer Freire de Souza como secretária adjunta da Secretaria de Segurança Alimentar, a Prefeitura de Mauá declara ser improcedente a informação de favorecimento político na escolha. A Jenifer Souza é formada e pós-graduada em Nutrição, sendo indicação técnica do secretário para auxiliar nos trabalhos da Segurança Alimentar. Ainda assim, diante das afirmações de favorecimento, foi determinada a exoneração da secretária adjunta para evitar especulações que seriam prejudiciais à Prefeitura e ao Município de Mauá", alegou o Paço.