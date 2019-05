Landim diz que Flamengo será dirigido por interino até pausa para Copa América

29/05/2019 | 17:18



Após confirmar a saída do técnico Abel Braga, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou, nesta quarta-feira à tarde, que Marcelo Salles, membro das comissão técnica fixa, vai assumir o comando do time interinamente, exercendo a função até a parada das competições de clubes para a disputa da Copa América.

"Nesses primeiros quatro jogos já está decidido quem vai ficar à frente do clube, na posição do Abel, que é o Marcelo Salles. Mas após a parada vamos reavaliar e provavelmente trazendo outro técnico", afirmou o presidente do Flamengo, referindo-se aos jogos contra Fortaleza (em casa), Cruzeiro e CSA (ambos fora) pelo Campeonato Brasileiro e Corinthians, no Maracanã, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Landim explicou que o pedido de demissão de Abel se deu na noite de terça-feira, ocorrendo por problemas pessoais. "Recebi um telefonema ontem de noite. Ele comentou da decisão de pedir demissão após conversar com familiares. Eu entendi, problema pessoal dele. Vamos dar continuidade ao trabalho, coordenado pelo Marcelo Salles", disse o presidente, que vai fazer uma avaliação na parada da Copa América.

O presidente do Flamengo também garantiu não ter conversado com possíveis substitutos de Abel. "Não tínhamos conversado com ninguém até agora. Vamos conversar com várias pessoas", disse o dirigente, em entrevista coletiva. "Oficialmente, não teve nada. Tem que falar comigo, e não autorizei nada", acrescentou.

Nesta passagem pelo Flamengo, Abel somou 32 partidas, com 19 vitórias, oito empates e cinco derrotas. O ataque marcou 59 gols, enquanto a defesa foi vazada 29 vezes. Além disso, conquistou o Campeonato Carioca.