29/05/2019 | 17:11



José Loreto e Débora Nascimento não estão mais juntos - pelo menos oficialmente - após a suposta traição cometida pelo ator com uma colega de O Sétimo Guardião.

No entanto, é claro, a relação do ator com sua filha continua muito próxima.

Na quarta-feira, dia 29, ele mostrou dois vídeos fofíssimos ao lado de Bella, de um ano de idade, incluindo um em que ele ganha um beijinho na bochecha da filhota.