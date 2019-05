Chá revelação de Laura Neiva está programado e família suspeita que atriz espera uma menina

29/05/2019 | 17:11



Laura Neiva estaria grávida, de seu primeiro filho, fruto do casamento com Chay Suede! Porém, a atriz e nem seu marido confirmaram a notícia, apesar de recentemente ela ter levantado mais rumores sobre o assunto, ao revelar seus desejos gastronômicos a Chay!

Agora, segundo informações de Leo Dias, o chá revelação, para descobrir o sexo do bebê, acontecerá no próximo domingo, dia 2, em São Paulo. De acordo com o colunista, amigos próximos ao casal informaram que Laura realizou um exame de sangue para descobrir se espera um menino ou uma menina. Como ela está grávida há poucos meses, não é possível ainda descobrir o sexo do bebê por meio do ultrassom.

Os familiares apontam que o casal espera uma menina! O próprio Chay já havia revelado, a amigos, que sonhou que sua filha será uma menina. Já Laura dá como certo que terá uma filha.

O jeito é aguardar!