Canal Bis estreia hoje a série ‘Videoclipers’

Miriam Gimenes



30/05/2019 | 07:49



O Canal Bis estreia hoje, às 23h, o primeiro episódio da série Videoclipers, que contará os bastidores de clipes de artistas brasileiros. Capitaneado pelo casal de filmmakers Diana Boccara e Leo Longo, o programa vai mostrar, em oito episódios, as curiosidades e os desafios das gravações de 16 vídeos musicais em plano sequência, a custo zero. No episódio de estreia será mostrado o processo de criação e gravação do clipe da música Nas Asas de um Passarinho, de Alceu Valença, pela Rua São Bento, em Olinda, em Pernambuco.

Dentre as curiosidades, a série mostra como foi criar uma grande festa como cenário para o clipe Comida Amarga, da banda Carne Doce; gravar em um set de dança com mais de 60 pessoas, em um calor de 40ºC, para o clipe da banda Dingo Bells; e realizar uma aula de carimbó à lá anos 1980, inspirada nos vídeos de Jane Fonda, para o clipe Onde É Que Eu Vou Parar, de Felipe Cordeiro.