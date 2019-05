No Rio, supermercados se unem à campanha de vacinação contra gripe

29/05/2019 | 16:41



A campanha de vacinação contra a gripe, prevista para terminar nesta sexta-feira, 31, deve ser prorrogada, segundo afirmou o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta. O objetivo é atingir as metas de vacinados nos Estados brasileiros - entre o início da ação, em 10 de abril, e o último dia 21, 63% do público-alvo tinha sido imunizado.

Para ajudar nessa tarefa, três redes de supermercados do Rio de Janeiro vão aderir à campanha nesta quinta-feira, 30. O Estado é um dos que têm baixos índices de vacinação, junto com São Paulo e Santa Catarina.

Assim, entre 9h e 16h desta quinta-feira, as redes SuperPrix (em Penha, Engenho Novo e Méier), Campeão (em Abolição, Campo Grande, Jardim América e Santa Cruz) e Princesa (em Catete, Laranjeiras e Jacarepaguá) vão oferecer o serviço de vacinas contra gripe.

A ação faz parte de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro.

A imunização é para grupos prioritários: crianças de seis meses a seis anos incompletos, gestantes, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas e integrantes de forças de segurança e de salvamento.

No começo do mês, médicos alertaram sobre a importância da vacina para idosos e pessoas com doenças crônicas. Em caso de não imunização, as complicações do vírus são piores.