Mart´nália faz homenagem a Vinicius de Moraes

Miriam Gimenes



30/05/2019 | 07:47



O recém-inaugurado Sesc Guarulhos terá, sábado, às 20h, e domingo, às 18h, uma homenagem ao cantor e compositor Vinicius de Moraes. A ‘autora’ do evento será a cantora Mart´nália, que abrirá a programação musical do mês no espaço.

Acompanhada por Humberto Mirabelli (violão), Rodrigo Villa (baixo), Anderson Andrade (percussão) e Analimar Ventapane (percussão e vocal), ela interpretará canções presentes em seu mais novo álbum Mart’nália canta Vinicius de Moraes, como Samba da Benção/Saudação a Vinicius de Moraes, A Tonga da Mironga do Kabuletê, Deixa, Um Pouco Mais de Consideração, Eu Sei Que Vou te Amar, entre outras.

O Sesc fica na Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, em Guarulhos. Os ingressos custam de R$ 12 a R$ 40 e podem ser comprados no site www.sescsp.org.br/guarulhos.