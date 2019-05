Mistérios ditam ritmo da série espanhola ‘Alto Mar’, da Netflix

Vinicius Castelli



30/05/2019 | 07:45



Todo o glamour do luxuoso navio de Bárbara de Braganza, que cruza o Oceano Atlântico em plena década de 1940, partindo da Espanha e tendo como destino o Rio de Janeiro, serve de pano de fundo para Alto Mar, nova série com oito episódios da plataforma de streaming Netflix.

Com direção assinada por Carlos Sedes (As Telefonistas), a produção espanhola gira em torno de duas irmãs, Eva (Ivana Baquero) e Carolina (Alejandra Onieva) que viajam junto com vários passageiros e buscam vida melhor em outro continente.

Ao longo do trajeto a trama ganha boas pitadas de tensão quando uma mulher é jogado ao mar. Depois do assassinato, diversos segredos – e intrigas – começam a aparecer. Participam da obra artistas conhecidos como Jon Kortajarena (Direito de Amar), Daniel Lundh (Meia-Noite em Paris), Eloy Azorín (Tudo Sobre Minha Mãe), Ivana Baquero (O Labirinto do Fauno) e José Sacristán (Tempos de Guerra).