TJ-SP nega pedido de Mario de Abreu de voltar à Câmara

29/05/2019 | 16:24



O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou pedido do vereador afastado Mario de Abreu (PSDB), de São Bernardo, para retomar a cadeira na Câmara. O tucano está distante das funções desde agosto de 2018, quando o Judiciário determinou a suspensão temporária do mandato.

Mario de Abreu foi alvo da Operação Barbatana, conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), quando era secretário de Gestão Ambiental do governo de Orlando Morando (PSDB). Exonerado do cargo, retomou o mandato de vereador – estava licenciado para ocupar o posto no primeiro escalão do Paço. Em agosto, porém, juiz Leonardo Fernando de Souza Almeida, da 4ª Vara Criminal de São Bernardo, aceitou pedido do Ministério Público e afastou o tucano da casa – à época a decisão se estendeu para Lia Duarte (PSDB).

Desde então, Mario de Abreu tenta voltar, por meios jurídicos, ao Legislativo. A decisão do TJ-SP foi publicada na segunda-feira (27). A defesa do tucano agora deve recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). Por ora, seu mandato é ocupado pelo suplente Almir do Gás.

O vereador afastado foi acusado pelo Ministério Público de vender cargos públicos e também de negociar licenças ambientais. Sua prisão chegou a ser decretada, mas a defesa conseguiu habeas corpus para soltura. Ele nega todas as acusações.