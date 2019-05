Conspiração: 11 celebridades que supostamente são illuminati

Marcella Blass



A Ordem dos Illuminati foi fundada em 1776, na Alemanha, pelo jurista Adam Wishaupt. Inspirada no Iluminismo e na maçonaria, o objetivo era diminuir os abusos do poder do Estado e a influência da igreja na esfera política da época. Quando o príncipe Carlos Teodoro da Baviera chegou ao poder, essa e outras sociedades secretas se tornaram ilegais e foram extintas, por volta de 1785. Mas nem todo mundo acredita que esse fim aconteceu mesmo.

Os culpados de tudo

Mesmo após a extinção, uma série de autores e pessoas comuns juravam de pés juntos que eventos como a Revolução Francesa (1789 – 1799), a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o 11 de setembro e até o naufrágio do Titanic estavam relacionadas à atuação dos Illuminati. De lá para cá, a sociedade secreta se tornou protagonista de uma grande teoria da conspiração, que diz que os Illuminati controlam a economia e a política mundial.

Já para estudiosos especializados em temas ocultos, como o escritor Mitch Horowitz, essa crença na existência dos Illuminati está relacionada às preocupações que as pessoa têm com o funcionamento dos poderes econômicos e políticos de forma global.

A base da conspiração

A grande teoria da conspiração envolvendo os Illuminati acredita que a sociedade secreta quer criar uma nova ordem global socialista. E, para isso, usa pessoas de influência mundial para promover seus ideais. Conheça alguns dos artistas, cantores e políticos que, teoricamente, ganharam fama e dinheiro ao se juntar à sociedade secreta:





















