5 comportamentos que podem te colocar em uma furada online

Da Redação, com assessoria



29/05/2019 | 14:18

Hoje, com a ajuda da internet, fica fácil realizar pesquisas acadêmicas ou para o trabalho, se conectar com amigos e familiares, comprar algo necessário e compartilhar experiências. Mas, assim como existem os prós, há os contras. Isso porque a web também pode expor as pessoas ao risco. Para evitar os perigos e curtir a experiência online sem preocupações, a Kaspersky Lab separou cinco atitudes para você repensar sobre sua segurança online. Confira!

1. Qual a senha do Wi-Fi?

“Essa talvez seja a primeira pergunta que fazemos ao chegar em um restaurante, aeroporto ou hotel. O grande perigo é que redes abertas podem ser uma armadilha para redirecionar as pessoas para sites fraudulentos. Basta uma pessoa mal-intencionada escolher um local de grande tráfego, criar uma conexão com nome similar ao do local e esperar que o internauta acesse um site de compras ou Internet Banking para roubar seus dados”, comenta Fabio Assolini, analista sênior de segurança online da Kaspersky Lab.

Para se conectar sem ter essa preocupação, basta criar uma conexão segura. Você pode fazer isso usando o Kaspersky Secure Connection, que isola seus dados mesmo quando se está em uma rede pública.

2. Clica, clica, clica

São inúmeros os links que circulam, principalmente no WhatsApp. O problema é que está cada vez mais difícil separar o que é real do que é fake. “Os cibercriminosos estão monitorando as promoções reais para criar versões falsas. Um exemplo recente foi o golpe que atraiu mais de 700 mil pessoas oferecendo um kit de lápis de cor durante a volta às aulas”, explica Assolini.

Aqui, a dica é sempre suspeitar de links e anexos. Antes de clicar, acesse o site oficial da marca e confirme se a ação é real.

3. O barato sai caro

Uma pesquisa realizada pela Kaspersky Lab, em parceria com a empresa CORPA, mostrou que 35% dos brasileiros estão dispostos a fornecer informações pessoais em troca de cupons, descontos especiais ou programas de fidelidade. “Brindes e ofertas são usados pelas marcas e também pelos cibercriminosos. O internauta esquece que, ao expor seus dados na internet, não tem mais volta”, alerta o especialista.

Como no comportamento anterior, a chave é sempre acessar o site oficial da marca e conferir se a promoção realmente existe.

4. Deseja salvar seu login e senha?

Logins e senhas são nossas identidades digitais. Visando simplificar o uso delas, 41% dos brasileiros acabam usando até três combinações – e muitos ainda utilizam a função “preenchimento automático”.

A criação de senhas únicas e o uso da dupla autenticação são as melhores formas de proteger sua identidade digital. Assim, uma vez que sua senha for roubada ou vazada, basta mudar a credencial de um serviço. Para criar combinações únicas sem abrir mão da simplicidade, o internauta também pode usar um gerenciador de senhas.

5. Meu celular, minha vida

No Brasil, 80% da população depende do celular para se conectar à internet. Assim, não é exagero dizer que os smartphones carregam a vida do usuário. “Infelizmente as pessoas não valorizam suas vidas digitais com a mesma importância que a ‘real’, já que 41% dos internautas não contam com nenhuma segurança em seu celular”, alerta Assolini.

Vale a pena criar senhas fortes e fazer uso da dupla autenticação. Tudo para que seus dados não caiam nas mãos erradas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Aproveite e confira os fatos mais marcantes envolvendo a internet desde quando ela ainda dava seus primeiros passos: