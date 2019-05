Polícia prende 'Comendador', rei do jogo do bicho em Mato Grosso

29/05/2019 | 13:31



A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 29, em Cuiabá, João Arcanjo Ribeiro, o "Comendador", apontado como o rei do jogo do bicho em Mato Grosso e alvo maior da Operação Mantus, deflagrada contra esquema de lavagem de dinheiro e crime organizado. Na casa de Arcanjo, que já cumpriu pena de 14 anos e 9 meses de reclusão, os agentes encontraram R$ 201 mil em dinheiro vivo.

Também foi preso o genro dele, Giovanni Zem Rodrigues, localizado pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A Operação Mantus, desencadeada por ordem do juiz Jorge Luiz Tadeu, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, cumpre 30 mandados de buscas e 33 de prisão. Estão mobilizados policiais da Delegacia de Fazenda e Crimes contra a Administração Pública e da Gerência de Combate ao Crime Organizado.

O "Comendador", que está na mira da Polícia, do Ministério Público e da Justiça desde os anos 1980, e o genro Zem seriam os líderes de uma organização para o jogo ilegal e lavagem de dinheiro.

Alertada pelos Coordenadores da Operação Mantus (Deus do mundo dos mortos, na mitologia etrusca), a PF prendeu Zem, de 44 anos, em Cumbica. Segundo a federal, ele ouviu voz de prisão ainda no assento do avião que o trouxe a São Paulo e não resistiu.