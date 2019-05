Federer bate alemão e avança em Roland Garros; Nishikori vence Tsonga de virada

29/05/2019 | 13:33



Em sua primeira participação em Roland Garros após ficar fora das três edições anteriores do Grand Slam francês, Roger Federer conquistou nesta quarta-feira a sua segunda vitória tranquila consecutiva no saibro de Paris ao bater o alemão Oscar Otte por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4. Com o triunfo, obtido em 1h36min de jogo, o tenista suíço assegurou vaga na terceira rodada da competição.

Atual terceiro colocado do ranking mundial, Federer havia estreado no último domingo, quando passou pelo italiano Lorenzo Sonego, também em sets diretos. E agora ele se credenciou para encarar na próxima fase o norueguês Casper Ruud, 63º colocado da ATP, que em outro duelo desta quarta derrotou o italiano Matteo Berrettini, 31º do mundo, por 6/4, 7/5 e 6/3.

No jogo diante de Otte, que entrou na chave principal de Roland Garros como "lucky loser" e ocupa a 144ª posição do ranking, o recordista de títulos de Grand Slam exibiu uma atuação segura. Além confirmar todos os seus saques e salvar as quatro chances de quebra conseguidas pelo alemão, o suíço converteu três de quatro break points para garantir a vitória por 3 sets a 0.

Campeão de Roland Garros em 2009, Federer avançou pela 15ª vez em sua carreira à terceira rodada do torneio francês, do qual foi eliminado nas quartas de final pelo seu compatriota Stan Wawrinka em sua participação anterior, em 2015.

Wawrinka, por sua vez, se sagrou campeão daquela edição do Grand Slam realizada há quatro anos e nesta quarta-feira também foi à terceira rodada em Paris ao arrasar o chileno Christian Garin com parciais de 6/1, 6/4 e 6/0.

Assim, o atual 28º tenista do mundo se credenciou para encarar na próxima fase o ganhador da partida entre o croata Marin Cilic e o Grigor Dimitrov, também prevista para ser encerrada nesta quarta na capital francesa.

NISHIKORI SOFRE - Sétimo cabeça de chave de Roland Garros, o japonês Kei Nishikori sofreu para confirmar favoritismo em outro duelo desta quarta-feira, mas venceu o francês Jo-Wilfried Tsonga por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4, e também se garantiu na terceira rodada do Grand Slam.

Atual sétimo colocado do ranking mundial, Nishikori precisou de 3h02min para despachar o ex-Top 10 que hoje ocupa a 82ª posição da ATP. Foi o sexto triunfo obtido pelo tenista asiático sobre o francês, que ganhou outras três partidas do rival neste retrospecto de nove confrontos entre os dois.

Com o triunfo sobre o jogador da casa, o japonês avançou para encarar na próxima fase o sérvio Laslo Djere, que em outra partida do dia superou o australiano Alexei Popyrin por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7/4) e 6/4.

Outro veterano ídolo francês que foi eliminado em um confronto deste dia em Roland Garros foi Richard Gasquet, derrotado pelo argentino Juan Ignacio Londero com parciais de 6/2, 3/6, 6/3 e 6/4. Como consolo para a torcida francesa, o algoz de Gasquet terá pela frente na terceira rodada o surpreendente Corentin Moutet, 110º colocado da ATP, que horas mais cedo foi responsável pela eliminação do argentino Guido Pella, 19º cabeça de chave e atual 23º tenista do mundo.

Outro francês que avançou à próxima fase nesta quarta-feira foi o veterano Nicolas Mahut, de 37 anos e 252º do ranking, que aplicou um triplo 6/3 sobre o alemão Philipp Kohlschreiber, o 54º colocado da ATP. O seu próximo rival sairá do duelo entre os argentinos Leonardo Mayer e Diego Schwartzman, também previsto para ser encerrado nesta quarta.