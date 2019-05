Para evitar derrota, governo age e adia de novo votação de contas de Marinho

Raphael Rocha

Diário do Grande ABC



29/05/2019 | 13:24



Articuladores do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), agiram para que mais uma vez as contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) não fossem analisadas pela Câmara.

Apesar de haver sentimento na casa para apreciação das contabilidades - com provável derrota do governo no episódio -, responsáveis pela relação entre Executivo e Legislativo solicitaram adiamento da votação. O pedido foi atendido, mas com compromisso de que o debate não seja mais transferido. O governo acatou e a tendência é a de que a análise das contas saia na sessão da próxima quarta-feira (5).

A avaliação das contas de 2015 e de 2016 sobresta a pauta há duas semanas, impedindo qualquer votação de projeto. Essa demora decorre da falta de votos do governo para rejeitar os balancetes e, assim, poder enquadrar Marinho na Lei da Ficha Limpa e deixá-lo inelegível. O petista tem sinalizado que vai concorrer ao Paço em 2020.

O presidente da Câmara, Ramon Ramos (PDT), voltou a falar que a influência do governo é zero no debate. Sobre o adiamento da discussão na sessão desta quarta-feira (29), o pedetista disse que quatro vereadores pediram mais tempo para avaliar a situação. “Como tenho dito, é debate estritamente técnico. Eles (parlamentares) me pediram e achei por bem acatar.”