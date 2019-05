Primavera na Europa: 5 locais para ver campos de flores

Redação



29/05/2019 | 13:18

A primavera na Europa é uma das épocas mais belas do ano, já que os campos ficam floridos e trazem mais cor para o território. A agência Interpoint Viagens e Turismo sugere que as pessoas viagem para o Velho Continente nesse período, quando as temperaturas ficam mais amenas e os cenários mais lindos. Confira alguns destinos para visitar essas áreas cheias de flores.

Primavera na Europa: campos de flores

Campos de lavanda, Provence – França

Divulgação/ Interpoint Campos de Lavanda, em Provence – França



Os campos de lavanda, na Provence, são um destino fundamental nessa estação do ano. A dica é caminhar entre as áreas ou passear de carro pelas plantações. As belas paisagens da região serviram de inspiração para pintores impressionistas como Van Gogh e Cézanne. Vale destacar que o local tende a ficar mais florido em junho.

Keukenhof Gardens, Lisse – Holanda

Divulgação/ Interpoint Campo de tulipas em Keukenhof Gardens, Lisse – Holanda



A Holanda é muito famosa por suas tulipas e pelo Festival das Flores, no Keukenhof Gardens, em Lisse. O evento traz 32 hectares totalmente floridos com diversas cores. A feira ocorre anualmente durante 60 dias.

Mayfield Lavander, Banstead – Reino Unido

Divulgação/ Interpoint Campos de lavandas, em Banstead – Reino Unido



Em Banstead é onde se encontra o Mayfield Lavander, uma plantação de 10 acres com maravilhosos campos de lavanda, além de produções de café. A fazenda, que funciona de junho a setembro, fica localizada a 24 km de Londres e serve diversas receitas a partir do cultivo dos dos grãos e das flores. Uma sugestão é tomar o chá britânico com lavanda.

Funchal, Ilha da Madeira – Portugal

Divulgação/ Interpoint Área florida em Funchal, Madeira – Portugal



É possível ver tapetes de flores e plantas espalhados pelo arquipélago, que é cerca de oito vezes maior que Lisboa. Por ser um local em que a temperatura é amena na maior parte do ano, não é só na primavera que as pessoas podem apreciar a beleza natural da Ilha da Madeira.

Genebra, Suíça

Divulgação/ Interpoint Relógio de Flores, em Genebra – Suíça



Além da neve e do chocolate, a Suíça também é um lugar muito florido durante a primavera. O Relógio das Flores está localizado em Genebra. De quebra, a cidade tem de 310 hectares de áreas verdes em mais de 50 parques.

Lugares para conhecer na Europa

Na galeria, veja 50 lugares legais para conhecer na Europa: