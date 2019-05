Após assumir namoro, Marília Mendonça adiciona nome em perfil do Twitter: Apaixonadinha

29/05/2019 | 13:11



Marília Mendonça está amando! Na última terça-feira, dia 28, a assessoria de imprensa da cantora confirmou ao colunista Léo Dias que ela está mesmo se relacionando com cantor e compositor Murilo Huff. Diante da repercussão do assunto, a beldade não falou abertamente sobre o namoro através das redes sociais, no entanto, fez uma alteração bastante significativa em seu perfil no Twitter.

A cantora decidiu alterar o nome que aparece em seu perfil na rede social, adicionando a palavra apaixonadinha, indicando que está mesmo num momento especial de sua vida.

Marília apaixonadinha Mendonça, diz o perfil, seguido de alguns emojis.

De acordo com o colunista, Marília e Murilo se conheceram há cerca de um ano e meio, quando ele teve a oportunidade de gravar uma música com a sertaneja. Nas redes sociais, eles já posaram juntos e até interagem através de comentários e likes. Segundo o jornal Extra, a mãe de Murilo, Zaida Huff, até chegou a postar uma foto ao lado da nova nora, a elogiando por um show.

Que amor, né?