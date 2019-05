Bruna Marquezine estrela campanha de Dia dos Namorados e diz que adora brincar com lingerie

29/05/2019 | 13:11



Bruna Marquezine surgiu confiante e sensual na campanha de Dia dos Namorados da Intimissimi! A ideia do projeto, chamado de When Love Calls, é de personificar a mulher da marca italiana: independente, segura e cheia de charme. Nos bastidores do ensaio, a atriz falou sobre o papel da lingerie na hora da sedução:

- Isso depende muito de pessoa pra pessoa. Tem mulher que não acha necessário e tem outras que amam. O importante é fazermos por nós e não apenas para agradar o outro. O legal mesmo da lingerie é quando você coloca uma peça e se sente bonita, segura, atraente e confortável. Isso tudo vem de dentro pra fora, então, se você está se sentindo bem com o que você está usando, se você se olha no espelho e se sente sexy, é óbvio que o seu parceiro ou sua parceira também te verá assim.

Bruna também revelou quais são os seus modelos preferidos da peça íntima:

- Eu particularmente adoro uma lingerie! Adoro brincar com isso, sabe. Desde lingeries básicas, para algumas ocasiões, até o look completo com cinta liga e o que tiver direito! (risos).

A atriz foi anunciada como o rosto da campanha dias após debochar do Dia dos Namorados nas redes sociais. Em resposta à Maisa Silva, Bruna comentou o seguinte no Twitter:

Sério que ainda existe dia dos namorados? Ah não! Muda, Brasil #SolteiraPeopleProblems.

Depois, ela esclareceu que foi só uma piadinha. Quem aí se identificou?