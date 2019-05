Angelina Jolie comemora aniversário de treze anos de Shiloh em escape room

29/05/2019 | 13:11



Shiloh Jolie-Pitt, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, completou 13 anos de idade na última segunda-feira, dia 27, e comemorou o aniversário de forma muito especial! De acordo com o Just Jared, Angelina Jolie levou a filha em um escape room no The Basement em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O escape room nada mais é do que um brinquedo interativo em que os participantes precisam escapar de um lugar misterioso, como um quarto, uma casa ou até mesmo uma prisão, utilizando todo tipo de pistas que puderem encontrar. Quem conseguir escapar do ambiente fechado dentro do tempo estipulado, sai vitorioso da brincadeira.

Além de Shiloh, Angelina e Brad são pais de mais cinco crianças: Maddox, de 17 anos, Pax, de 15 anos, Zahara, de 14 anos e os gêmeos Knox e Vivienne, de 10 anos.