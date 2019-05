Pliskova derrota eslovaca e avança à 3.ª rodada de Roland Garros; Muguruza vence

29/05/2019 | 11:55



Na briga pelo título e para se tornar a número 1 do mundo, a checa Karolina Pliskova deu mais um passo nesta quarta-feira ao avançar à terceira rodada de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada que é disputado em quadras de saibro em Paris. Atual segunda colocada do ranking da WTA, a tenista da República Checa derrotou com facilidade a eslovaca Kristina Kucova (203.ª colocada), que veio do qualifying, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/2, após 56 minutos.

Na rodada de estreia, Kucova havia surpreendido a russa Svetlana Kuznetsova, campeã de Roland Garros em 2009, mas não foi páreo para Pliskova nesta quarta-feira. Pliskova teve amplo domínios nos números da partida - foi melhor em aces (8 a 0), aproveitamento no primeiro serviço (76% a 43%), winners (29 a 8) e pontos ganhos (57 a 32).

A adversária na terceira rodada promete dar bem mais trabalho para Pliskova. A checa terá pela frente a croata Petra Martic, número 31 do mundo e cabeça de chave 31 em Paris, que nesta quarta-feira eliminou a francesa Kristina Mladenovic, 53.ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Campeã de Roland Garros em 2016, a espanhola Garbiñe Muguruza segue firme na competição com a segunda vitória em Paris. Nesta quarta-feira, a número 19 do mundo bateu a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1, 1 hora e 4 minutos.

Na terceira rodada, a cabeça de chave 19 terá uma tarefa bem mais complicada pela frente. Sua próxima oponente será a ucraniana Elina Svitolina, nona pré-classificada, que sequer precisou entrar em quadra por causa da desistência da compatriota Kateryna Kozlova, que sofreu uma infecção viral.

OUTROS JOGOS - Sétima cabeça de chave e atual vice-campeã em Paris, a norte-americana Sloane Stephens também se classificou à terceira rodada. A vaga veio em uma vitória sobre a espanhola Sara Sorribes Tormo por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 26 minutos. A próxima rival será a eslovaca Polona Hercog, que ganhou de Jennifer Brady, também dos Estados Unidos, por 2 a 1 - parciais de 6/3, 6/7 (8/10) e 6/4.

Outras tenistas que venceram e avançaram em Roland Garros foram a belga Elise Mertens (cabeça 20), a letã Anastasija Sevastova, a russa Veronika Kudermetova, a estoniana Kaia Kanepi, a checa Marketa Vondrousova e a espanhola Carla Suárez Navarro.