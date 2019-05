Jogo das Estrelas terá 10 atletas de Santo André e São Bernardo

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



29/05/2019 | 11:38



O Grande ABC terá 11 representantes no Jogo das Estrelas da LBF (Liga de Basquete Feminino), que acontece dia 8, no Ginásio Gigantão, em Araraquara. Em votação pela internet, torcedores escolheram 24 jogadoras para compor a seleção do torneio, e os técnicos e as capitãs de cada equipe indicaram os nomes que vão participar dos desafios de habilidade, de três pontos e de enterrada – a tabela fica mais baixa (2,75 m) para que as atletas alcancem o aro com mais facilidade.

Santo André contou com sete jogadoras no time ideal da Liga: a armadora Érika e as pivôs Izabela, Simone e Bárbara, além do técnico Bruno Guidorizzi. Já São Bernardo será representado pela pivô Glenda.

Nos desafios, foram selecionadas oito jogadoras de cada um. Alana, de Santo André, e Larissa, de São Bernardo, estarão no de habilidades. No de três pontos, o Grande ABC será representado por Izabela, de Santo André. Por fim, a atual campeã do torneio de enterradas, a andreense Marília, terá a companheira de time Bianca, e das são-bernardenses Juliana e Glenda, na disputa.

O Ginásio Gigantão, em Araraquara, irá receber o Jogo das Estrelas pela primeira vez. Casa do Sesi, tem capacidade para receber até 4.000 pessoas. As outras cinco edições foram realizadas em São José dos Campos (2014), Franca (2015), Campinas (2016), Americana (2017) e, na última temporada, em Santo André.

Além da descontração típica da partida, a edição 2019 vai homenagear os 25 anos da conquista do Campeonato Mundial de 1994 pela <CF51>Geração de Ouro</CF> da Seleção Brasileira, com a participação de campeãs no evento.



Os ingressos para prestigiar a partida serão trocados por um quilo de alimento a partir de segunda-feira, exclusivamente para clientes da Caixa, patrocinadora da Liga, e a partir do dia 5 para o público em geral.