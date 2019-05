Legal, porém, imoral

Do Diário do Grande ABC



29/05/2019 | 11:30



Os nobres vereadores de Mauá querem aumento. Pretendem que os salários subam de R$ 12 mil para R$ 15,1 mil mensais. Mas não é para agora. Se aprovado, o reajuste terá início somente a partir da nova legislatura, que terá início em 2021. Esperam que seja aplicada a regra que permite aos ocupantes das cadeiras do Legislativo municipal o equivalente a 60% do que ganham os deputados federais, hoje com contracheques de R$ 25,3 mil.



Os nobres vereadores de Mauá, na voz de seu presidente, justificam o pedido, pois o valor que hoje recebem está defasado, já que faz oito anos que seus ganhos não são elevados. Por isso acham justo ter R$ 3.100 a mais depositados em suas contas.



Os nobres vereadores de Mauá, ao pleitear os 26,3% a mais por mês, não se dão conta que esse ‘direito’ vai encarecer em R$ 874,3 mil por ano os cofres da Câmara. E que esse dinheiro terá de sair da mesma fonte que hoje abastece os cofres da casa: os impostos pagos pelos munícipes.



Os nobre vereadores de Mauá, para obter êxito na elevação dos soldos daqueles que irão ocupar os 23 lugares disponíveis entre 2021 e 2024, precisam votar (e aprovar) antes da eleição do próximo ano, caso contrário, poderão ser acusados de legislar em causa própria.



Os nobres vereadores de Mauá precisam é tomar um choque de realidade. Lembrar que foram eleitos para servir ao povo, jamais para se servir do cargo.

Os nobres vereadores de Mauá precisam, em um rápido exercício de memória, lembrar que quando ao Polícia Federal ‘visitou’ a cidade para desenvolver a Operação Trato Feito, dava para contar nos dedos de uma única mão o número de integrantes do time do Legislativo que não foram acusados de receber propina. E que a maioria deles não recebeu ordem de prisão, como a que foi expedida para o ex-prefeito Atila Jacomussi, porque a Justiça entendeu que não poderia deixar a cidade sem comando do Executivo e com a Câmara vazia.



Os nobres vereadores de Mauá podem até julgar que o pedido é legal. Mas, certamente, é imoral.