Mulher que ficou casada por quatro dias com Nicolas Cage fala pela primeira vez

29/05/2019 | 11:11



Após Nicolas Cage pedir anulação de seu casamento com Erika Keiko afirmando que a união não passava de uma fraude, a maquiadora resolveu falar pela primeira vez sobre a saia justa que está vivendo com o ator. Os dois se casaram em Las Vegas, Estados Unidos, no dia 23 de março e, quatro dias depois, no dia 27 de março, ele pediu uma anulação. Para ela, nada faz sentido e ainda afirma ter sido humilhada publicamente.

- Nic fez o que fez, começou ela durante entrevista ao jornal Daily Mail.

Ela continua:

- Não vamos nos reconciliar ou voltar a ficar juntos. Nic poderia ter vindo até mim e falado comigo, não me humilhar publicamente. Estou magoada e maltratada, é injusto, mas o caso está selado e meu advogado não me deixa falar até terminarmos.

Erika ainda relatou que o ator tentou retomar o romance 12 dias após o pedido de anulação. Na papelada, Nicolas alega que seu casamento seria uma fraude, devido a Erika não divulgar a natureza e extensão de seu relacionamento com outra pessoa.

O Daily Mail teve acesso a algumas fotos mostrando Erika recebendo um beijo apaixonado de uma pessoa desconhecida. Quando perguntada sobre o homem em questão, Erica declarou:

- Ele é apenas um cliente que vem aqui. Ele não é meu namorado ainda. Estou livre para fazer o que quiser.

De acordo com o ator, ele não entendia o que estava fazendo na noite em que a união foi feita, pois estava muito bêbado e afirmou ter sido ideia de Erika que eles se casassem.

Anteriormente foi relatado que a maquiadora solicitou uma pensão. Em seus documentos, Erika alega que perdeu oportunidades de carreira por causa do relacionamento e as alegações de fraude de Nicolas prejudicaram sua reputação.

O relacionamento dos dois começou em abril de 2018, quando eles foram vistos jantando juntos em Porto Rico.