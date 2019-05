Carlinhos Maia chora e pede perdão a Whindersson Nunes

29/05/2019 | 11:11



Depois de todo o bafafá que rolou entre Carlinhos Maia, Whindersson Nunes e Luisa Sonza, do influencer digital deixar as redes sociais, assim como seu marido Lucas Guimarães e do humorista voltar para as redes na última terça-feira, dia 28, Carlinhos resolveu se pronunciar sobre o ocorrido no Instagram Stories, chorando muito.

- Errei e assumo meu erro. Quero pedir perdão a todos que ofendi, sem querer ofender, porque eu jamais teria intenção de fazer mal a ninguém, a ninguém, ninguém, ninguém, ninguém! Acreditem ou não. Eu não preciso fazer mal a ninguém, nem com palavras nem com gestos. Errei como ser humano que explode, que dá atenção a coisas que não é pra dar, quando tem multidão de gente jogando amor, como meus seguidores fizeram pedindo a nossa volta.

Além disso, Carlinhos ainda se pronunciou sobre Whindersson, com quem teve uma briga em público após o humorista e sua esposa faltarem ao casamento do influencer:

- Ao Whindersson, que passamos esses dias conversando. Entendi muita coisa dele, acho que ele entendeu muita coisa minha. É um menino do bem, de luz, que está se recuperando e vai trazer ainda mais sorrisos pra todo mundo. É um cara fantástico, que não merecia estar passando por isso. Vai se recuperar e vai ficar bem.