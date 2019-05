Antonia Fontenelle posa aos beijos com Eduardo Costa e cantor avisa: Só se pegando

29/05/2019 | 11:11



Antonia Fontenelle apareceu aos beijos com o cantor Eduardo Costa! O clique foi divulgado por ele no Instagram Stories na última terça-feira, dia 29. Em seguida, o sertanejo compartilhou uma nova foto no feed do perfil, em que aparece abraçadinho com a apresentadora. Na legenda, escreveu:

Hoje o dia foi com ela, Antonia Fontenelle. Você é simplesmente demais. Gostosa, afirmou o cantor.

Na caixa de comentários, os seguidores foram à loucura e insistiram em perguntar se os dois estão namorando. Costa, então, esclareceu:

Só se pegando, escreveu ele.

Depois deixou no ar se tudo não se travava de uma brincadeira ou se realmente os dois estão se envolvendo amorosamente:

Não foi só um beijo, foram vários, disse.

Antonia Fontenelle não se pronunciou sobre o assunto até o momento, mas deixou emojis de coração na publicação.