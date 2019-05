BC diz querer ser ponto de acesso de investidores internacionais ao País

29/05/2019 | 11:05



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, citou nesta quarta-feira, 29, o trabalho de aproximação da instituição com o Poder Legislativo e também com investidores internacionais. "O BC quer ser ponto de acesso de investidores internacionais ao Brasil", afirmou.

Campos Neto apresenta nesta quarta a Agenda BC# com ações do banco em variadas frentes. As iniciativas seguem quatro que, segundo ele, podem colaborar com o crescimento do PIB: inclusão, competitividade, transparência e educação.

"Temos projetos para a educação financeira, criando incentivos - como descontos em um programa de pontos - para que as pessoas busquem esse material didático", completou o presidente do BC, lembrando que as medidas serão anunciadas pouco a pouco.

Compulsórios

Campos Neto disse ainda que a instituição tem olhado não apenas para os níveis de compulsórios, mas também para o formato estrutural do mercado e sua capacidade de funding. "Achamos que temos espaço para reduzir os compulsórios estruturalmente, mas buscando por simplificação e ajustes. Essas medidas não têm o objetivo de estimular a economia, apesar de terem esse efeito", argumentou.