Mariano volta ao EC São Bernardo na expectativa pela primeira chance

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/05/2019 | 11:03



O EC São Bernardo segue na montagem do elenco para a Copa Paulista, torneio que irá disputar pela primeira vez na história. Ontem, a diretoria acertou o retorno do volante Mariano, 20 anos. O jogador estava emprestado ao Força e Luz, pelo qual atuou em sete partidas no Potiguar.

Mariano destacou a vontade de entrar em campo pelo Cachorrão pela primeira vez. “Oportunidade grande para poder mostrar meu trabalho. Minha primeira competição aqui no clube e espero dar o meu melhor. Nosso grupo é qualificado e estamos trabalhando firme para estrear na Copa Paulista e, claro, buscar a classificação. Creio que vamos brigar lá em cima. Vamos surpreender”, disse o jogador.

Mariano ainda aproveitou para falar do aprendizado que irá trazer ao EC São Bernardo após período de empréstimo. “Aprendi muitas coisas. Pude ver de perto que futebol não é o que todos pensam. Ficar longe da família e até se adaptar em um futebol mais cadenciado é complicado. Por isso, volto com muita vontade. Sei que vai ser difícil o torneio, mas vamos para cima”, completou.

Na sexta-feira, às 10h, o Cachorrão fará o primeiro amistoso visando a Copa Paulista, diante do Paulista, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. A estreia no torneio será no dia 23 de junho, às 10h, diante do Água Santa, no Inamar, em Diadema.