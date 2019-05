Beth Szafir curte comentário após declaração polêmica sobre a neta, Sasha Meneghel: Como avó deve ter suas mágoas também

29/05/2019 | 10:11



Luciano Szafir não quer falar sobre a relação da filha, Sasha Meneghel, com sua família. No entanto, parece que Beth Szafir, mãe do ator e avó da estudante de moda, não está preocupada em deixar bem claro para os fãs e seguidores como é seu relacionamento com a neta.

Depois de ter dito que não mantém contato com Sasha e que também não sente falta da filha de Xuxa Meneghel, já que possui outros netos, Beth andou curtindo alguns comentários de seguidores que repercutiram o assunto no Instagram.

Ninguém é abrigado a amar ninguém só porque é parente, ela como avó deve ter suas mágoas também. A gente não sabe. Eu não julgo porque família é complicado mesmo, disse uma seguidora, que ganhou um like de Beth.

Parem de romantizar relações, ser de sangue não quer dizer que tem vínculo afetivo. Às vezes pessoas de fora da nossa família são mais família do que os de sangue, disse outra, que também teve a aprovação de Beth.

Em tempos de redes sociais, uma curtida já tem um grande significado e pode indicar que Beth concorda com as declarações feitas por seus seguidores. Em meio à toda polêmica, ela preferiu manter o perfil trancado para comentários de perfis que não a seguem no Instagram, deixando apenas o espaço para aqueles que a acompanham. Enquanto isso, Sasha não se manifestou sobre o assunto e Szafir, pai da loira, já garantiu que ele a filha se dão muito bem e é isso o que importa.