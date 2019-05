Viagem a dois: veja hotéis românticos no Centro de Portugal

Redação



Numa viagem a dois, nada melhor que estar cercado de mimos e boas opção gastronômicas. Quem deseja fazer uma viagem assim pode aproveitar alguns hotéis românticos no Centro Portugal. A região conta com hospedagens ideias para receber casais que querem curtir alguns dias juntinhos e em alto estilo.

11 hotéis românticos no Centro de Portugal

Quinta das Lágrimas

Divulgação Hotel localizado em Coimbra

Localizado em Coimbra, este hotel é um palácio por onde já passaram reis e imperadores. Rodeado por 12 hectares de jardins, o local conta com uma decoração clássica, que aposta no charme e no romantismo do passado e garante muito conforto. A propriedade do século 18 foi parte importante da épica história de amor de D. Pedro e Inês de Castro.

Sapientia Boutique Hotel

Divulgação Vista do alto Sapientia Boutique Hotel

O Sapientia Boutique Hotel está na parte histórica de Coimbra.Instalado em edifícios do século 18 e 19, o hotel une a ousadia da arquitetura contemporânea com o respeito pelos traços do passado. Ele possui um programa focado em romance, que garante momentos inesquecíveis com espumante no rooftop.

Casa das Penhas Douradas

Divulgação Quarto da Casa das Penhas Douradas

Em meio à Serra da Estrela, na vila de Manteigas, este hotel está a 1.500 metros de altitude e é atrativo em cada detalhe de sua decoração. Além disso, a hospedagem conta com vistas belíssimas da natureza.

Casa de São Lourenço

A Casa de São Lourenço é a irmã da Casa das Penhas Douradas, também situada em Manteigas. No entanto, esta é um cinco estrelas, com 17 quartos e 4 suítes, todos com vista panorâmica e com mobília de design contemporâneo. Além disso o local conta com um spa e um restaurante.

Bussaco Palace Hotel

Divulgação Vista do Bussaco Palace Hotel

Este palácio tem 60 quartos decorados com antiguidades e pinturas, mantendo a elegância do século 20. O hotel, que é um dos mais românticos do mundo, faz com que os hóspedes se sintam parte da realeza ou em um castelo de contos de fadas, que fica bem em meio a um bosque encantado: a Mata do Bussaco.

Areias do Seixo

Divulgação Quarto de hotel do Areias do Seixo

Localizado no litoral português, em Santa Cruz, o Areias do Seixo está a menos de uma hora de Lisboa, entre pinheiros, dunas e mar. Com originalidade, conforto e hospitalidade, o local tem pacotes voltados para casais, com café da manhã servido no quarto, massagem no spa e banho de jacuzzi.

Luz Houses

Divulgação Vista do Luz Houses

O Luz Houses, localizado na cidade de Fátima, é o refúgio ideal para quem busca sossego. Os pacotes para casais incluem drinques de boas-vindas, massagem, jantar romântico e late check-out.

The Literary Man

Casais com paixão pela leitura vão se sentir em casa no The Literary Man, na vila de Óbidos. Os pombinhos podem desfrutar de um drinque de boas-vindas e um jantar à luz de velas neste hotel temático, que possui um acervo de mais de 40 mil livros.

Casas do Côro

Localizado na aldeia histórica de Marialva, com ruas e casinhas de pedra sobre uma colina, este hotel oferece quartos e até casas inteiras totalmente integradas ao ambiente histórico – mas com todos os confortos do mundo moderno. A Suíte dos Bogalhais é a acomodação mais privativa de todas, com uma vista arrebatadora, indicada para os casais que buscam muito romantismo.

Hotel Moliceiro

Divulgação Hotel Moliceiro conta com decoração diferenciada

Situado em Aveiro, uma das cidades mais românticas de Portugal, o Hotel Moliceiro aposta em diferentes estilos em seus quartos, indo do clássico ao contemporâneo. Pacotes especiais garantem o inesquecível passeio de moliceiro, as embarcações que navegam pela cidade.

Curia Palace Hotel

Divulgação Vista do Curia Palace Hotel, em Portugal

A 30 minutos de Coimbra, este hotel é uma joia europeia da grande hotelaria dos anos 20. Além de um serviço de altíssima qualidade e quartos decorados, o hotel possui uma histórica piscina de Art Déco, um restaurante delicioso e até um spa.

