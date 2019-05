Diadema analisa projeto para arrendamento de terrenos ociosos

Da Redação

Do dgabc.com.br



29/05/2019 | 07:00



A Câmara de Diadema vota amanhã, em primeiro turno, projeto de lei de autoria do governo do prefeito Lauro Michels (PV) que prevê o arrendamento de imóveis ociosos e inadimplentes com o município.



Inicialmente a proposta foi feita pelos vereadores Marcos Michels (PSB) e Márcio Júnior (PV), ambos governistas – o texto sequer chegou a ir para votação. O governo decidiu encaminhar propositura com mesmo teor, protocolando o documento na semana passada.



O projeto prevê a retomada de posse de imóvel com dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) por pelo menos cinco anos e que esteja em condição de abandono. A administração arrenda temporariamente o espaço e revitaliza. O proprietário pode até reaver o terreno, desde que faça o devido ressarcimento dos investimentos.



No escopo do projeto, Lauro admite que o mote é buscar reduzir o deficit habitacional. Não há, entretanto, estudos sobre quantos imóveis podem ser arrendados nem o tamanho da fila de espera por moradia. “Dado o deficit de moradia sempre existente e a necessidade de busca pela regularização fundiária, medidas que possam compor os instrumentos de promoção de políticas públicas neste campo ganham especial relevo”, escreveu o prefeito, na mensagem aos vereadores.



A medida já foi adotada pelas prefeituras de Santo André, de São Bernardo e de São Caetano.