Bittencourt defende adesão eleitoral do PRB a Paulo Serra

29/05/2019 | 07:52



O presidente do IPSA (Instituto de Previdência de Santo André), José Bittencourt (PRB), defendeu composição do PRB com o prefeito Paulo Serra (PSDB) no processo eleitoral de 2020. No posto de alto escalão do governo desde março, o republicano alegou, em visita à Câmara, que nova mudança no comando do Paço seria prejudicial ao andamento da cidade. “Advogo a ideia de que Santo André não pode ter descontinuidade do Executivo. Chega. Desde quando não reelege um prefeito? Desde (João) Avamileno (PT, em 2004).”

No período há sina, que desde então não foi quebrada. Ainda diante da imagem da gestão Celso Daniel (PT, morto em 2002), Avamileno foi o último a efetivar a reeleição na cidade. O PRB esteve com Aidan no pleito 2016. Com vistas ao páreo, ex-secretário Nilson Bonome (PRB), prefeiturável em 2012, tem se colocado na disputa majoritária.

Bittencourt pontuou que o posicionamento por apoio é pessoal, ponderando respeito aos vereadores da legenda e que existe conversa com o presidente nacional do PRB, deputado federal Marcos Pereira, de que não está decidido plano local. “Vou lutar para que esteja junto com o Paulo Serra, está fazendo bom governo, trabalhando muito, saneou as finanças. Santo André tem hoje capacidade de obtenção de crédito. Até pouco tempo atrás a cidade estava na faixa E (nota de classificação de rating) e estamos na B.”

O ex-parlamentar concluiu que “se o prefeito entender que o PRB é importante no tabuleiro e possa contribuir nesse processo sucessório”, com “respaldo de Pereira”, a sua palavra internamente será por adesão, “ressalvado pensamento da nacional e da estadual”.

PROJETO

O republicano compareceu à sede do Legislativo para esclarecer pontos do projeto, aprovado em primeira votação, que trata de utilizar superavit existente de reserva administrativa para pagamento de aposentados e pensionistas do regime simples, que entraram no sistema até 2004. Depois disso, foi criado regime próprio. O texto tende a ser apreciado em definitivo amanhã no plenário.