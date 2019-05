Caixa renegocia dívidas com mais de 360 dias

Da Redação



28/05/2019 | 22:51



A Caixa lançou ontem campanha de renegociação de dívidas para pessoas físicas e jurídicas. A iniciativa mira cerca de 3 milhões de clientes que estão com débitos em atraso por prazo superior a 360 dias.

O banco oferece descontos que variam de 40% a 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito, com o intuito de regularizar maior número possível de dívidas com a instituição.

O valor das dívidas a serem renegociadas pode variar entre R$ 50 e R$ 5 milhões. A expectativa da Caixa é a de receber de volta pelo menos R$ 1 bilhão.

Para os cerca de 2,6 milhões de clientes pessoa física, 92% poderão quitar suas dívidas à vista por valores inferiores a R$ 2.000, e 320 mil pessoas jurídicas, em que 65% têm possibilidade de quitar de uma só vez débitos com valores inferiores a R$ 5.000.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a ação facilita a regularização ou liquidação das dívidas em atraso dos clientes que estão com dificuldade de pagamento dos compromissos financeiros em condições especiais. “Alguns dos nossos principais objetivos é resgatar o poder de compra e parcelamento dos clientes, adequar seus compromissos à sua realidade financeira, e possibilitar ao cliente tomar novo crédito no mercado, com a exclusão da restrição em seu cadastro”, disse.

De acordo com o banco, a ação estará vigente por 90 dias em todo o território nacional e os clientes poderão receber atendimento por meio do site www.negociardividas.caixa.gov.br, pelo telefone 0800 726 8068 opção 8, nas redes sociais da Caixa no Facebook (facebook.com/caixa), Twitter (twitter.com/caixa) e, pessoalmente, nas agências.