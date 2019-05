Balaio em reunião do PSL de Diadema

Raphael Rocha



29/05/2019 | 07:00



Na semana passada, o PSL de Diadema inaugurou sua sede. O partido vive novo momento. Se antes era tratado apenas como legenda para completar coligações proporcionais, agora está por cima desde a vitória acachapante de Jair Bolsonaro (PSL) na eleição presidencial de 2018 – Bolsonaro arrastou legião de filiados aos mais variados parlamentos do País. Mas todo sucesso traz ônus. Para o PSL de Diadema, foi a aparição de diversas figuras políticas que raramente dialogavam com a sigla. Estavam, por exemplo, o ex-prefeiturável Vaguinho do Conselho (PRB) e a pré-candidata ao Paço Denise Ventrici na atividade. A presença deles gerou certo incômodo e o presidente do diretório local, Marcos Germano – que, diga-se, está à frente do partido há anos – precisou se explicar. Disse que não partiu dele o convite e que mantém postura como dirigente da sigla.

BASTIDORES

Lar doce lar

O presidente da Câmara de Rio Grande da Serra, Claudinho Monteiro (PSB), conta as horas para a inauguração da sede legislativa. Avisou aliados que faltam apenas detalhes para que o antigo Creb (Centro de Referência de Educação Básica) se torne o Parlamento da cidade. Por anos a Câmara funciona em imóvel alugado em cima de uma farmácia no Centro do município. Houve convênio entre os vereadores e o prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) para uso do espaço para que, enfim, os parlamentares tenham casa própria. A inauguração será entre os dias 8 e 10 de junho.

Flerte

Candidato a vice-prefeito na chapa do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT, atual Pros) em Mauá, o empresário Cleber Broch esteve em evento do Partido Novo na cidade. A atividade reuniu os deputados Vinicius Poit (federal) e Heni Ozi Cukier (estadual), além do cientista político Christian Lohbauer, que concorreu como vice na chapa de João Amoêdo à Presidência da República.

Ouvidoria

A ouvidoria de São Caetano mudou de endereço e também trocou o número de telefone. Agora situada no segundo andar do prédio do Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro), tem como números o 4227-7761, o 4227-7762 e o 0800-757-9595. Antes funcionava em prédio na Avenida Goiás. “Este é um local de grande fluxo de pessoas, que atenderá melhor o munícipe”, espera o ouvidor municipal, o advogado Mauro Russo.

Reflexivo

Desde a cassação do cargo, em abril, o ex-prefeito de Mauá Atila Jacomussi (PSB) usa as redes sociais para apresentar seu lado reflexivo. Não é raro ele postar mensagens de autoajuda ou espirituais, além de fotos com os cachorros e sua mulher, Andreia Rolim Rios. Entre aliados, ele faz questão de manter otimismo sobre retorno ao Paço em breve.

Agressão – 1

Troca de e-mails que está no conhecimento da polícia mostra como vazou vídeo no qual o vereador Julinho Fuzari (Cidadania), de São Bernardo, é agredido por segurança do Hospital Anchieta, na semana passada. Um líder de segurança patrimonial repassou ao coordenador do equipamento as imagens e defendeu o agente que agrediu Julinho. Cópia da troca de e-mails está sob análise do 1º DP de São Bernardo, onde a ocorrência foi registrada, na quinta-feira.

Agressão – 2

No e-mail, esse funcionário diz que o agente de segurança abordou o vereador Julinho Fuzari (Cidadania) e seus assessores para orientá-los. Esse segurança teria dito, na versão da direção do Hospital Anchieta, que iria chamar um responsável para acompanhar a vistoria no equipamento. Ainda de acordo com o funcionário, Julinho teria tentado tirar à força o segurança e que, no momento, esse agente se “desequilibrou” e caiu em cima do vereador. As imagens, porém, mostram outro cenário. Apresentam bate-boca e, posteriormente, agressão do segurança.