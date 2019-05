Em Mauá, parlamentares querem ganhar R$ 15 mil

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



29/05/2019 | 07:46



Os vereadores de Mauá começaram a debater a possibilidade de elevar seus próprios salários dos atuais R$ 12 mil para R$ 15,1 mil – aumento de 26,3 % – a partir da próxima legislatura, em 2021. O tema foi discutido ontem, durante reunião a portas fechadas em que trataram do aumento do funcionalismo da casa.

A ideia aventada, segundo apurou o Diário, era a de estender o reajuste dos servidores, que está na iminência de ser aplicado, aos parlamentares já neste ano. Nesse contexto, cogitaram seguir o exemplo dos vereadores de Diadema, que, no mês passado, aumentaram os próprios salários de acordo com a inflação, de 4%: de R$ 10,4 mil para R$ 10,9 mil.

Ocorre que, avaliam alguns parlamentares, um reajuste imediato de cerca de R$ 400 não compensaria eventual repercussão negativa da notícia, a um ano e meio da eleição. Então, acordaram preparar majoração considerável para a legislatura que vem (2021-2024), tendo em vista que há margem legal para elevar os subsídios dos parlamentares mauaenses ao teto de 60% dos contracheques dos deputados estaduais, atualmente fixados em R$ 25,3 mil.

Caso isso se concretize, o aumento tem de ser aprovado antes da eleição do ano que vem, uma vez que, passado o pleito, os parlamentares podem ser acusados de legislar em causa própria.

O presidente do Legislativo mauaense, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), confirmou que há o debate para aplicar o reajuste para a próxima legislatura e descartou aumento imediato aos parlamentares. “Os vereadores entendem que não é necessário (acrescer os próprios salários) no momento. O subsídio dos parlamentares aqui tem de seguir o dos deputados, mas há cerca de oito anos isso não é corrigido. Acho que tem de ter reajuste (a partir de 2021). Está defasado”, defendeu.

Neycar garantiu que os cerca de 230 funcionários da casa receberão o mesmo índice proposto pela prefeita Alaíde Damo (MDB) ao funcionalismo do Paço. A emedebista propôs conceder 6% de aumento salarial e a categoria se reúne hoje, em assembleia no Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) de Mauá, para decidir se aceita ou rejeita a proposta. “O índice de aumento do servidor da Câmara vai ser o mesmo que o da Prefeitura. Se for isso (6%) que a administração der, a gente segue”, assegurou Neycar.

Uma vez aprovado o aumento de 26,3% nos salários dos vereadores de Mauá, o impacto na folha de pagamento será de R$ 874,3 mil por ano só com o reajuste dos parlamentares. Por outro lado, a partir de 2021, cada um dos 23 vereadores terá à disposição quatro assessores para nomear. No início desta legislatura, eram sete apadrinhados.

Alaíde Damo sofre 1ª derrota no Legislativo

O governo da prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), amargou, na sessão de ontem, sua primeira derrota na Câmara. Ao contrário do que idealizou o Paço, projeto de autoria do Executivo que previa remanejamento de verbas não foi à votação.



Protocolado pelo governo na semana passada, o texto prevê série de alterações na peça orçamentária e a transferência de R$ 1,2 milhão em verbas. Ocorre que a medida não foi avalizada pela comissão de Justiça e Redação, presidida por Chiquinho do Zaíra (Avante), o que prejudicou a apreciação do projeto ontem.

Presidente do Legislativo mauaense, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), desconversou sobre possível ruído na relação entre o governo da emedebista e os parlamentares. “A minha (relação com o governo) está boa, acredito que está tudo tranquilo. O projeto ainda está nas comissões. Se ele tivesse parecer pronto, teria colocado em votação”, contemporizou.

Líder da gestão Alaíde na Câmara, Chico do Judô (Patriota) também tentou colocar panos quentes na decisão do colega em não dar aval ao projeto, ainda que seja prática comum projetos chegarem à casa horas antes de a sessão começar e serem votados no mesmo dia. “O Chiquinho não conseguiu participar da reunião da comissão e não conseguiu ter acesso ao projeto. Não existe ruído. Eu respeito a posição dos vereadores quando falam de legalidade, até porque senão amanhã você abre exceções. E a gente já teve vários problemas de governo. Então, é melhor não começarmos com exceções.”