Usuários reclamam de ciclovia em S.Bernardo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/05/2019 | 07:00



A falta de reparos por parte da Prefeitura de São Bernardo na ciclovia da Avenida Kennedy, altura da Rua Continental, no Jardim do Mar, causa transtornos a ciclistas e pedestres que circulam diariamente pelo local. O principal problema está em trecho que aparentemente corresponde ao fim do traçado destinado às bikes, onde buracos dificultam a passagem e obrigam usuários a atravessarem a via ou percorrer a lateral da avenida.

A ausência de sinalização no trecho também é um problema. Não há placas indicando o término da ciclovia ou a necessidade de retorno dos ciclistas para facilitar o trajeto.

O professor de música Everton Silvestre, 43 anos, utiliza a bicicleta para ir e voltar do trabalho todos os dias e pontua a dificuldade diária em circular pelo local. “É necessário fazer o desvio pela rua. Atrapalha bastante, além de ser muito perigoso.”

Segundo o gesseiro Severino Ferreira, 53, o principal perigo está, principalmente, nos horários de pico. “Como trabalho em São Bernardo, utilizo a bicicleta diariamente. Quando chega neste ponto da ciclovia, preciso desviar para as calçadas. Poderiam consertar isso. Sentimos dificuldade.”

São Bernardo conta com com 3,1 quilômetros de ciclovia, número estagnado há pelo menos dois anos.