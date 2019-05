Farmácia de alto custo de Sto.André estará pronta em 45 dias, diz secretário

Yasmin Assagra

A segunda unidade de farmácia de alto custo em Santo André será instalada no Poupatempo da cidade, localizado dentro do Atrium Shopping, no bairro Homero Thon. A estimativa do secretário de Saúde do município, Márcio Chaves, é a de que o espaço onde será feita a distribuição de medicamentos esteja pronto em até 45 dias.

Os detalhes para a concretização do projeto foram discutidos em reunião realizada na manhã de ontem entre o secretário de Saúde andreense e representantes da Secretaria Estadual da Saúde. Segundo Márcio, a ideia é concretizar a ação em até 45 dias. “Foi o primeiro passo para este grande projeto. Vamos acelerar para finalizar o quanto antes”, pontua. Novo encontro sobre o tema será agendado em data oportuna.

O processo de descentralização do serviço estadual, que até então funcionava apenas no Hospital Estadual Mário Covas, é discutido há pelo menos oito anos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A reivindicação se dá pela dificuldade de pacientes em retirar medicamentos na unidade hospitalar, com fila de espera que chega a até três horas.

O principal avanço na discussão se deu neste ano, com a inauguração do primeiro posto descentralizado de distribuição de remédios de alto custo, no Poupatempo de São Bernardo (Rua Nicolau Filizola, 100, Centro), em 20 de maio. A estimativa é que 12 mil moradores da cidade sejam beneficiados – local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, das 7h às 13h.

A partir disso, ficou definido pelo governo estadual que os próximos municípios contemplados serão Santo André e São Caetano. Neste caso, a primeira cidade contemplará, ainda, munícipes de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

ATENDE FÁCIL

Em São Caetano o projeto também está avançado. A unidade funcionará no segundo andar do Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro). A previsão é a de que a farmácia de alto custo comece a funcionar até o fim do mês de julho – ficará aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e, aos sábados, das 8h às 12h. Atualmente, 4.000 pacientes da cidade têm de se deslocar até o Hospital Estadual Mário Covas – a Prefeitura disponibiliza transporte gratuito por meio do Circular Saúde.

“A farmácia de alto custo chegará já com horário estendido, além da possibilidade de atendimento com hora marcada e de entrega domiciliar para pacientes acamados ou com dificuldades de locomoção”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone, projetando aumento da demanda em virtude da maior proximidade e facilidade.

Os medicamentos de alto custo fornecidos pelo Estado atendem situações clínicas, como Alzheimer, Parkinson, endometriose, epilepsia, esclerose múltipla, esquizofrenia, transtorno bipolar e hepatite.